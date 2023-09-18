Директор актера Гришечкина обвинил врачей в его гибели

Директор актера Вячеслава Гришечкина Максим Миллер обвинил врачей в его гибели. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам Миллера, актер был крепким мужчиной, и в последнее время у него не было критических проблем со здоровьем. Однако консьержка за несколько дней до смерти актера рассказала, что Гришечкин не выходил утром гулять с собакой, и это на него не похоже.

Директор рассказал, что решил проведать актера, и обнаружил, что Гришечкин лежал на полу, хотя после этого смог подняться и отправился в больницу на ногах. Сперва его отвезли в частную клинику, но там ему стало хуже. Потом актера госпитализировали в городскую больницу.

Миллер усомнился, что врачи оказывали Гришечкину должный уход, поскольку всего за пять дней у него появились пролежни.

«Знаю случай, что даже после двух лет лежания в кровати дома при хорошем уходе не было пролежней. А он за пять дней в больнице с врачами получил пролежни. Я уверен, что им никто толком и не занимался», — сказал он, призвав врачей к ответственности за свои действия.

До этого сообщалось, что кончина актера в возрасте 61 года была связана с сердечным приступом.

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