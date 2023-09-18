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Якутянка стала лауреаткой международного конкурса косплея в Астане

В Астане лауреаткой конкурса косплея Comic Con Astana стала якутянка Дордосова

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isabella_dordosova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дизайнер из Якутии Изабелла Дордосова стала лауреаткой международного конкурса косплея на Comic Con Astana. Об этом сообщает ЯСИА.

Якутянка представила образ персонажа из игры Diablo IV Лилит. Девушке вручили сертификат на 1,6 млн тенге — около 331 тысячи рублей.

Общий призовой фонд конкурса косплея составил 10 млн тенге.

13 августа Изабелла с этим же костюмом приняла участие в конкурсе косплея Ykt Geek Fest в Якутске. Там Дордосова выиграла в категории «Мастер перевоплощения» и получила 25 тысяч рублей. Гран-при сертификат на 50 тысяч рублей, уточняет kp.ru, завоевал 26-летний Андрей Конников с косплеем на колдуна Рубика из игры Dota 2.

Comic Con Astana — фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры, — проходил в Казахстане с 15 по 17 сентября. Хедлайнерами фестиваля выступили звезды «Стражей Галактики» Шон Ганн и Майкл Рукер.

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