Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Джазовый фестиваль Бутмана завершился в Сочи

В Сочи джазовый фестиваль саксофониста Бутмана завершился концертом Агутина

close
100%
Sochi Jazz Festival/VK

Джазовый фестиваль народного артиста России Игоря Бутмана завершился в Сочи гала-концертом и выступлением российского артиста Леонида Агутина. Об этом сообщает РИА Новости.

Агутин исполнил популярные песни в джазовой интерпретации.

«Самой главной удачей фестиваля были полные залы и счастливые зрители, в соцсетях очень много положительных комментариев пишут о выступлениях различных коллективов, отечественных: Сергее Жилине, Олеге Аккуратове и наших гостях из Турции — Серхане Эрколе и его проекте «Мелтинг пот», Hot Havana Orchestra — кубинском ансамбле, который показал все прелести и традиции кубинского джаза», — поделился Бутман.

close
100%
Sochi Jazz Festival/VK

Фестиваль открылся 11 сентября и впервые проходил неделю. За это время прошел джазовый парад, выступления состоялись на сценах Зимнего театра, концертного зала «Фестивальный», а также в Южном Молу, мастер-классы проходили в Сочинском колледже искусств и в Доме молодежи.

Международный Sochi Jazz Festival проходит в Сочи с 2010 года.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему решила отказаться от иска к Большому театру.

Все новости на тему:
Цивилизация
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях