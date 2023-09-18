Джазовый фестиваль Бутмана завершился в Сочи

Джазовый фестиваль народного артиста России Игоря Бутмана завершился в Сочи гала-концертом и выступлением российского артиста Леонида Агутина. Об этом сообщает РИА Новости.

Агутин исполнил популярные песни в джазовой интерпретации.

«Самой главной удачей фестиваля были полные залы и счастливые зрители, в соцсетях очень много положительных комментариев пишут о выступлениях различных коллективов, отечественных: Сергее Жилине, Олеге Аккуратове и наших гостях из Турции — Серхане Эрколе и его проекте «Мелтинг пот», Hot Havana Orchestra — кубинском ансамбле, который показал все прелести и традиции кубинского джаза», — поделился Бутман.

close 100% Sochi Jazz Festival/VK

Фестиваль открылся 11 сентября и впервые проходил неделю. За это время прошел джазовый парад, выступления состоялись на сценах Зимнего театра, концертного зала «Фестивальный», а также в Южном Молу, мастер-классы проходили в Сочинском колледже искусств и в Доме молодежи.

Международный Sochi Jazz Festival проходит в Сочи с 2010 года.

Ранее Анастасия Волочкова объяснила, почему решила отказаться от иска к Большому театру.