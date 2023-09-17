Анастасия Костенко оправдалась за имитацию орального секса при детях

Модель Анастасия Костенко в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) оправдалась за шуточное видео, на котором она имитирует оральный секс со своим мужем Дмитрием Тарасовым.

«Если вы пошлые, то причем тут дети? Дети, как и другие люди, услышали и увидели, что я завязываю шнурки. Дальше говорить бесполезно», — возмутилась Костенко после критики одного из фанатов.

13 сентября Дмитрий Тарасов опубликовал видео из автомобиля, в котором Анастасия Костенко наклоняется к Дмитрию Тарасову и имитирует оральный секс. На задних сидениях машины сидели дети пары. Пользователи соцсетей принялись осуждать выходку семьи Тарасовых и высказывать свое негативное отношение.

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2018 года. Они воспитывают троих детей — четырехлетнюю Милану, трехлетнюю Еву и годовалого Алексея. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью.

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