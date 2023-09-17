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Эвелина Бледанс объяснила неоднозначную позицию Ротару по отношению к России

Телеведущая Эвелина Бледанс заявила, что Софию Ротару запугали на Украине

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Телеведущая Эвелина Бледанс в беседе с aif.ru предположила, что певицу Софию Ротару «застращали» на Украине.

«Она же все-таки украинская певица. Как знать, что ей там сказали, может, застращали: «Да что ты поедешь в эту Россию? Да тебя там сотрут». И она испугалась и решила принять такую позицию. Я предполагаю именно это», — отметила Бледанс.

Она напомнила, что у Ротару есть недвижимость в Крыму, однако живет артистка на Украине. По мнению Бледанс, из-за этого Ротару не может четко обозначить свою позицию в конфликте двух стран. Телеведущая считает, что украинскую певицу мягко принуждают к выбору в пользу Киева.

«Когда женщина уже в возрасте, все-таки она очень принимает от близких людей информацию и верит ей. Мне кажется, что ей сказали: вам лучше так говорить, все-таки вы живете в Украине. В Крыму, окей, у вас недвижимость, но у вас же есть и в Киеве квартиры, дома, еще где-то», — уточнила Бледанс.

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