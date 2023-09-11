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Пиратский «Индиана Джонс» стал лидером проката в РФ

Фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы» возглавил прокат в РФ с 49,5 млн рублей

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Lucasfilm Ltd.

Лидером проката в РФ в минувшие выходные стал неофициальный («пиратский») релиз фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» с Харрисоном Фордом в главной роли. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Картина заработала почти 49,5 млн рублей. В мировом прокате картина собрала чуть больше $380 миллионов при бюджете в $300 миллионов без учета маркетинговых затрат. Режиссером «Индианы Джонс 5» выступил Джеймс Мэнголд, поставивший «Логана». Главные роли в картине исполнили Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен и Антонио Бандерас.

На втором месте оказался фильм «Праздники» Бориса Дергачева с Марией Ароновой в главной роли. По сюжету, перед семейным праздником мать семейства выясняет, что муж ей изменяет, а дочери несчастливы с избранниками. Фильм собрал в первые выходные проката 38,4 млн рублей.

Третью строчку проката занял французский мультфильм «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы», в четвертые выходные проката собравший 33,7 млн рублей.

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