За два дня двум актрисам театра Вахтангова потребовалась помощь врачей

Двум актрисам театра Вахтангова в течение двух дней потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно авторам канала, заслуженная артистка России Агнесса Петерсон упала в здании театра и получила сотрясение головного мозга. Она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и сейчас, как утверждается, находится в больнице.

Кроме того, стало плохо актрисе Лидии Вележевой. У актрисы якобы резко упало артериальное давление, и для нее в театр вызвали скорую, однако от госпитализации Вележева отказалась. Ей поставили диагноз «расстройство вегетативной нервной системы».

Накануне солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов впервые вышел на сцену после выхода из рехаба и рассказал поклонникам о своем нахождении в реабилитационном центре.

«Ничего не понял и очнулся уже в рехабе. Я не знал, что происходит. Я был в вакууме. Первое время ни звонков, ни приездов, вообще ничего. В тот момент понял, зачем я вообще существую», — поделился артист.

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