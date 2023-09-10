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Фронтмен Slipknot раскритиковал один из хитов The Beatles за приторность

Рокер Кори Тейлор признался, что ему не нравится песня «All You Need Is Love»

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Amy Harris/AP

Фронтмен рок-группы Slipknot, рокер Кори Тейлор на YouTube-шоу Barstool Backstage раскритиковал хит The Beatles «All You Need Is Love» за приторность.

«Песня просто чертовски приторная. Каждый раз, когда я ее слышу, у меня внутри все сжимается. Я думаю: «Что, черт возьми, это за фигня?» — высказался Тейлор.

Вместе с этим фронтмен Slipknot напомнил, что The Beatles внесли огромный вклад в развитие сразу нескольких музыкальных направлений. Он считает, что каталог песен британских музыкантов не имеет себе равных.

«Даже такие группы, как Led Zeppelin, которые чертовски влиятельны, и в подметки не годятся тому, что смогли сделать The Beatles», — заверил Тейлор.

Музыкант уточнил, что из коллекции The Beatles ему больше всего нравится альбом Revolver и сингл «Strawberry Fields Forever».

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) обратился к «родным сердцам» на фоне блокировки клипа «Черный русский».

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