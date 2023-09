Фронтмен Slipknot раскритиковал один из хитов The Beatles за приторность

Фронтмен рок-группы Slipknot, рокер Кори Тейлор на YouTube-шоу Barstool Backstage раскритиковал хит The Beatles «All You Need Is Love» за приторность.

«Песня просто чертовски приторная. Каждый раз, когда я ее слышу, у меня внутри все сжимается. Я думаю: «Что, черт возьми, это за фигня?» — высказался Тейлор.

Вместе с этим фронтмен Slipknot напомнил, что The Beatles внесли огромный вклад в развитие сразу нескольких музыкальных направлений. Он считает, что каталог песен британских музыкантов не имеет себе равных.

«Даже такие группы, как Led Zeppelin, которые чертовски влиятельны, и в подметки не годятся тому, что смогли сделать The Beatles», — заверил Тейлор.

Музыкант уточнил, что из коллекции The Beatles ему больше всего нравится альбом Revolver и сингл «Strawberry Fields Forever».

