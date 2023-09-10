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Моргенштерн* обратился к «родным сердцам» на фоне блокировки клипа «Черный русский»

Рэпер Моргенштерн пожаловался на блокировку клипа и попросил поддержки у фанатов

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mmdcrew/YouTube

Рэпер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале пожаловался на блокировку клипа «Черный русский» и попросил поддержки у фанатов.

«Клип заблокировали, но вроде удалось вернуть, слава Богу. Но пропали тысячи комментов, и вылетели из всех трендов. И это не беда, ведь есть вы — родные сердца, нужна поддержка запредельного уровня! Верю, справимся, погнали», — написал Моргенштерн.

В своем последнем клипе «Черный русский» Моргенштерн пародирует образы русских бандитов: в клипе есть сцены ограбления банка, разборки с преступниками и полицейскими, свадьба с дракой и Даней Милохиным, который также появился в клипе в образе криминального элемента.

Видеоролик уже оценила журналистка Ксения Собчак, которая язвительно назвала себя поклонницей рэпера и выразила мнение, что Моргенштерну не стоило эволюционировать свое творчество в шансон. «Посмотрела твой клип и на правах твоей поклонницы решила прокомментировать. Ты можешь лучше. Тебе уже, извини, не 15. Татуировки, конечно, уже не смыть, но не обязательно переходить в шансон. Есть другие пути, мой дорогой», — сказала Собчак.

Ранее Даня Милохин снизил гонорар за съемки после возвращения в Россию.

*  признан в РФ иностранным агентом
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