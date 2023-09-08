Продюсеры экранизации аниме «One Piece» намекнули на второй сезон

Генеральный директор Tomorrow Studios Марти Адельштейн заявил, что сценарий ко второму сезону сериала «One Piece» завершен. Об этом сообщает Variety.

Продюсер Бекки Клементс отметила, что новые серии проекта могут выйти в эфир через 12-18 месяцев после окончания забастовок актеров и сценаристов в Голливуде.

«Если говорить реалистично, надеюсь, через год (начнутся съемки второго сезона. — «Газета.Ru»). Если мы будем действовать очень быстро, а это вполне возможно», — поделилась Клементс.

Премьера сериала «One Piece» от Netfix состоялась 31 августа 2023 года. Проект является экранизацией одноименной манги, которая вышла в 1997 году. Комикс получил аниме-адаптацию в виде мультсериала и 15 полнометражных фильмов.

Сериал рассказывает о юноше по имени Манки Ди Луффи, который хочет стать королем пиратов. Он собирает команду единомышленников и пробует магический фрукт, который наделяет его способностью растягивать свое тело. Им предстоит сразиться с другими пиратами и отыскать легендарное сокровище.

В главных ролях — Иньяки Годой, Макэню, Таз Скайлер, Эмили Радд.

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