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Граймс пожаловалась, что Илон Маск не дает ей видеть сына

Певица Граймс заявила, что Илон Маск не дает ей видеть сына

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Charles Sykes/Invision/AP

Певица Граймс в социальной сети X (бывший Twitter) пожаловалась, что ее бывший избранник и отец ее двоих детей, глава Tesla и SpaceX Илон Маск не дает ей видеть сына. Ее уже удаленный твит цитирует издание Page Six.

Граймс ответила на твит журналиста Уолтера Айзексона, опубликовавшего фото близнецов, родившихся в отношениях Маска с топ-менеджером Neuralink Шивон Зилис.

«Скажи Шивон, чтобы она разблокировала меня, и скажи Илону, чтобы дал мне увидеться с сыном или ответил моему адвокату. Я до этого момента этих детей даже на фото не видела, а ситуация разрушает мою семью», — написала она.

У 52-летнего Маска и 35-летней Граймс двое общих детей: трехлетний сын Экс Эш Эй-Твелв и дочь Экза Дарк Сайдерил, которая родилась от суррогатной матери и которой в декабре 2023 года исполнится два года.

Шивон Зилис родила близнецов от Маска в ноябре 2021 года — незадолго до рождения Экзы.

Летом американский журналист и биограф Уолтер Айзексон заявил, что Маск периодически во время деловых переговоров и личного общения переходит в «режим демона». По словам Айзексона, первой сравнение Маска и демона придумала певица Граймс, бывшая возлюбленная миллиардера и мать двух его детей.

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