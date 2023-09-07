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Сломанной хулиганами скульптуре в Петербурге вернули обруч

Пострадавшей от вандала скульптуре в Петербурге вернули обруч

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Вячеслав Вертьянов/Google Maps

В ночь на 7 сентября скульптурной группе с играющими у вестибюля станции «Пионерская» в Санкт-Петербурге вернули обруч, который в августе оторвал вандал. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу петербургского метрополитена.

Известно, что сразу после открытия 19 августа станции метро «Пионерская» обруч пропал у девочки из скульптурной группы.

«Его снял пьяный мужчина. Он был остановлен. С него взыщут нанесенный ущерб», — рассказали в пресс-службе.

Накануне путешественник, приехавший в Италию из Берлина, гулял по городу со своими друзьями и решил запечатлеть момент. Молодой человек забрался на статую, сделал снимки, но дважды наступил на одну из лошадей, запряженных в колесницу.

В результате с фонтана отслоилась часть лепнины, а от верхней части колесницы откололся небольшой треугольный фрагмент. Ущерб, который своим весом причинил скульптуре турист, оценили в €5 тыс.

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