«Часики не тикают»: Zivert о планах завести ребенка

Певица Zivert опровергла в YouTube-шоу «Вопрос Ребром» слухи о том, что отказалась от курения и алкоголя в 2014 году, так как планировала ребенка.

Zivert заявила, что у нее тогда даже в мыслях не было рожать. Более того, сейчас она тоже пока не собирается заводить малыша. Звезда пошутила, что ее «часики не тикают», потому что она их не носит. На данным момент артистка погружена в свое творчество и занимается работой над новым альбомом. Однако певица не отрицает, что хочет завести семью и ребенка.

«Я это сделаю тогда, когда буду уверена в том, что это мой человек. У меня нет желания просто родить детей. Я хочу родить их в настоящей любви. Хочу ли я в будущем детей или нет? Конечно, хочу», — поделилась звезда.

Zivert уточнила, что ее мать уже мечтает о внуках, однако с пониманием относится к выбору дочери.

В шоу Zivert также вспомнила, как ей предлагали «секс за гроши». Она уточнила, что получала подобные предложения в разные периоды в жизни. По ее мнению, многие девушки сталкивались с похожим опытом.

Ранее поклонники Малахова стали жертвами мошенников.