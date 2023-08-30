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Звезда «Женского стендапа» рассказала, как справилась с травлей в школе

Комик Карина Мейханаджян вспомнила, что поборола буллинг с помощью самоиронии

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karinaaa28/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда «Женского стендапа» Карина Мейханаджян в разговоре с «СтарХитом» призналась, что в школьном возрасте ее травили из-за лишнего веса.

Она рассказала, что в школе над ней постоянно подшучивали одноклассники: они даже создали группу в соцсети, посвященную насмешкам над девушкой. Мейханаджян призналась, что ей было обидно из-за слов ровесников, однако со временем она научилась справляться с буллингом при помощи самоиронии. По словам юмористки, таким образом она лишила врагов их главного оружия — высмеивания. Юмористка скрывала факт травли от матери, чтобы та не расстраивалась.

«Я действительно всю свою жизнь скрывала это от нее, потому что знала: моя мама как будто бы подключена ко мне больше, чем я к себе. Она очень сильно бы переживала. Не знаю, чтобы она сделала, но я уверена — переживала бы больше меня в этот момент», — призналась Мехайнаджян.

Сейчас юмористка снимается в различных телешоу, проводит стендапы и шутит про свои недостатки — в частности, про лишний вес. Мейханаджян иногда в шутку называет себя «королевой хинкали и хачапури».

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