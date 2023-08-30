Клава Кока объяснила, почему рассталась с Димой Гордеем

Певица Клава Кока на шоу «Сердце Клавы» призналась, что рассталась с блогером Димой Гордеем из-за отсутствия «химии» в отношениях.

«Я уходила несколько раз, потому что человек не соответствовал тому, что мне было нужно. Очень долго меня добивался и был готов сделать для меня все, но у меня не было химии, эмоций, любви, влюбленности», — рассказала Кока.

О расставании Клавы Коки и Димы Гордея стало известно в августе 2021 года после публикации блогера на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он сообщил, что отношения с певицей продолжались два года. Кока после расставания была возмущена тем, что блогер раскрыл детали их отношений. Она подчеркнула, что отнеслась к поступку Гордея как к предательству.

29 августа вышло шоу «Сердце Клавы». В проект приехали претенденты на сердце исполнительницы со всей России. Они будут ухаживать за артисткой на протяжении полутора месяцев. Это продолжение реалити, в котором год назад пыталась найти мужчину блогер Настя Ивлеева. Ведущими шоу станут сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

Ранее Роза Сябитова высказалась о половом воспитании в школах.