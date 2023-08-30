Актриса Борзова вспомнила, как Быстрицкая поливала ее грязью

Актриса Елена Борзова заявила в беседе с изданием utro.ru, что у ее коллеги Элины Быстрицкой был тяжелый характер.

Борзова вспомнила, как на репетиции спектакля «Случайный вальс» Быстрицкая придиралась к каждому ее слову. По словам актрисы, коллега «буквально уничтожала» ее. После таких замечаний звезда начала «физически чувствовать», как растет между ними напряжение.

«Мне вдруг стало казаться, что у меня растут когти, и я пантерой брошусь ей в лицо и поцарапаю», — вспомнила актриса.

Более того, как заявила Борзова, Быстрицкая пыталась «гадить» ей перед выходом на сцену и в антракте «поливала грязью». После этого артистка решила выходить в зал из другой кулисы, чтобы вообще с ней не пересекаться.

«Тогда она придумала хитрую вещь: решила вызвать вместо меня другую актрису, не сообщив про это. Эдакий плевок в лицо. Узнала я про это от ее студенток. Но меня от ее унижений спас Господь — в этот день я была занята в другом спектакле и не могла играть с Быстрицкой», — поделилась звезда.

Борзова отметила, что после этого инцидента сообщила режиссеру, что не будет играть в данном спектакле.

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