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Андрей Губин хочет передать свои песни на фоне проблем со здоровьем

Певец Губин заявил, что ищет молодого исполнителя для передачи песен

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Россия 1

Российский певец Андрей Губин рассказал, что вернулся в Москву из особняка в Истре, куда уезжал от шумных соседей. Артиста цитирует Woman.ru.

«Соседи потише стали, но все равно есть свои нюансы. Осенью никуда не планирую уезжать, хочу побыть в России», — сказал он.

Сейчас 48-летний Губин создает новую музыку и предполагает, что мог бы передать ее молодому исполнителю.

«Я пишу музыку, хожу на концерты, вот недавно был. Там выступали молодые исполнители. Думаю может кому-то передать песни, у меня много их уже», — сказал он, не уточнив кандидатуру претендента на свои песни.

Сам Губин петь новый материал не планирует.

«Да и здоровье не очень. Хуже не стало, нет, в этом плане стабильно», — заключил он.

Некоторое время назад врачи диагностировали у Андрея Губина левостороннюю прозопалгию (болевые ощущения, сопровождающиеся спазмами или нарушением чувствительности участка лица). Кроме того, Губин заявлял о проблемах с сердцем.

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