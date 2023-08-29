Лариса Гузеева объяснила, почему раньше «такая злая была»

Телеведущая Лариса Гузеева пришла на съемки первых выпусков «Давай поженимся!» после перерыва со своей любимой собакой Жужей. Об этом пишет «СтарХит».

«Я вдруг влюбилась во всех животных мира, просто ложусь на землю к чужим собакам и начинаю с ними играть. Думаешь, я почему раньше такая злая была? Потому что у меня Жужи не было. А теперь она со мной, моя девочка», — пошутила Гузеева.

Ее коллега Роза Сябитова пришла вместе с дочерью Ксенией, которая недавно родила свахе внука. Гузеева призналась, что рада вновь встретиться с соведущей на съемочной площадке, а также напомнила, что они снимаются в «Давай поженимся» уже 15 лет.

«Розочка, я дико рада тебя видеть, моя ты золотая. Представляешь, мы уже 15 лет снимаем — это целая жизнь. Когда я пришла на программу, то Лелька моя (дочь Гузеевой — «Газета.Ру») училась во втором классе», — восхитилась телеведущая.

В июне 2023 года генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что 19 июня начнутся съемки новых выпусков программы «Давай поженимся!». Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что новые выпуски будут ориентированы на создание семьи и здоровых отношений.

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