Элтона Джона выписали из больницы

Британский певец Элтон Джон выписан из больницы после осмотра врачами из-за падения музыканта в своем доме во Франции, сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на представителя певца.

Он подтвердил, что после падения у себя дома на юге Франции музыкант посетил местную больницу в качестве профилактической меры.

«После осмотров его незамедлительно выписали сегодня утром, сейчас он дома в добром здравии», — сообщил представитель музыканта.

До этого сообщалось, что певец Элтон Джон госпитализирован в Монако с легкими травмами после падения.

Элтон Джон побил мировой рекорд во время своего последнего тура Farewell Yellow Brick Road Tour. По состоянию на 14 июня за еще незавершенный мировой тур певец уже заработал $887 миллионов. Элтон Джон сместил с первого места в рейтинге Эда Ширана, который во время своего тура The Divide Tour в 2019 году заработал $776 миллионов. По прогнозам СМИ, выручка Элтона Джона за последний тур может превысить $1 миллиарда после окончания последнего концерта в рамках гастролей.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп приедет в Россию.