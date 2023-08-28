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Фильм «Вызов» вошел в топ-10 российского проката

«ФК»: картина «Вызов» вошла в топ-10 самых кассовых фильмов российского проката

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Фильм Клима Шипенко «Вызов» вошел в список 10 самых кассовых картин российского кинопроката. Об этом сообщает «Фонд кино».

«Вызов» вытеснил из десятки мультфильм «Зверополис». Помимо картины о космосе, в топ вошли еще пять отечественных лент. Среди них — «Чебурашка», «Холоп», «Движение вверх», «Т-34», «Последний богатырь: Посланник тьмы».

В списке присутствуют такие иностранные проекты, как «Человек Паук: Нет пути домой», «Король Лев», «Мстители: Финал», «Пираты Карибского моря 5».

Премьера фильма «Вызов» состоялась 20 апреля — только за две недели после релиза снятая в космосе лента заработала миллиард рублей. В начале августа картина собрала больше двух миллиардов рублей в отечественном прокате.

«Вызов» является первым художественным фильмом, снятым на борту Международной космической станции (МКС). Исполнительница главной роли Юлия Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В ролях — Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.

Ранее Юлия Пересильд захотела снять собственное кино.

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