Михаил Ширвиндт осудил Манучарова за беседы с «полоумными старушками»

Актер Михаил Ширвиндт в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковал блогера и журналиста Вячеслава Манучарова за интервью с «полоумными старушками».

«Он такой мелкий провокатор, лазит по просторам Интернета и находит полоумных старушек, которые выжили из ума, и начинает с умным видом с ними разговаривать. Так бы это был факт их личной биографии, их преклонных лет и легкого помешательства. А он делает это достоянием общественности», — высказался Ширвиндт.

К числу таких знаменитостей, пришедших на интервью к Манучарову, он отнес Валентину Талызину, которая заявила о фейковом отчестве Аллы Пугачевой, актрису Татьяну Васильеву, что «поливает грязью всех своих коллег», а также «несчастную Ангелину Вовк», которая намеревалась отправиться в горячие точки СВО с Хрюшей и Степашкой из шоу «Спокойной ночи, малыши».

«Когда собака хочет привлечь к себе внимание, то часто валяется в экскрементах и бегает, показывает — смотрите, какая я роскошная! Но это собака. А когда такое делают люди, это очень плохо», — резюмировал Ширвиндт.

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