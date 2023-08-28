Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Михаил Ширвиндт осудил Манучарова за беседы с «полоумными старушками»

Актер Ширвиндт назвал Манучарова мелким провокатором после интервью с Талызиной

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Актер Михаил Ширвиндт в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковал блогера и журналиста Вячеслава Манучарова за интервью с «полоумными старушками».

«Он такой мелкий провокатор, лазит по просторам Интернета и находит полоумных старушек, которые выжили из ума, и начинает с умным видом с ними разговаривать. Так бы это был факт их личной биографии, их преклонных лет и легкого помешательства. А он делает это достоянием общественности», — высказался Ширвиндт.

К числу таких знаменитостей, пришедших на интервью к Манучарову, он отнес Валентину Талызину, которая заявила о фейковом отчестве Аллы Пугачевой, актрису Татьяну Васильеву, что «поливает грязью всех своих коллег», а также «несчастную Ангелину Вовк», которая намеревалась отправиться в горячие точки СВО с Хрюшей и Степашкой из шоу «Спокойной ночи, малыши».

«Когда собака хочет привлечь к себе внимание, то часто валяется в экскрементах и бегает, показывает — смотрите, какая я роскошная! Но это собака. А когда такое делают люди, это очень плохо», — резюмировал Ширвиндт.

Ранее Оскар Кучера ответил на слухи о своей неприязни к Дане Милохину и Насте Ивлеевой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях