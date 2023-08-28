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Яна Рудковская рассказала о серьезном заболевании Евгения Плющенко

Продюсер Яна Рудковская заявила, что Плющенко не выступил на шоу из-за болезни

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rudkovskayaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале пожаловалась, что ее супруг Евгений Плющенко не смог выступить на ледовом шоу из-за серьезного заболевания.

«Вчера был очень сложный день для нашей семьи. Женя сильно заболел, и мы за 5 дней не смогли его поднять. Наше ледовое шоу «Русские Сезоны» несмотря на эту проблему с большим успехом прошло в Нижнем Новгороде, все ребята отработали на 100 процентов», — написала Рудковская.

Она также показала видео выступления ее младшего сына Гном Гномыча (настоящее имя — Александр), который выступил без отца, хотя их номер предполагал парное катание. Она назвала этот номер очень трогательным и добавила, что расплакалась во время представления, как и многие другие гости.

«В такие сложные моменты понимаешь, как важно здоровье близких, и как важно, когда твои дети так поддерживают родителей. Ведь это была детская 100-процентная импровизация за папу», — резюмировала Рудковская.

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской занимается фигурным катанием. Известно, что у 10-летнего Александра есть несколько источников заработка: крупные контракты с брендами, реклама в соцсетях (у него там 1,5 млн подписчиков) и участие в ледовых шоу.

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