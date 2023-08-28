Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Анна Хилькевич объяснила, почему сорвалась на Мамаева на съемках в Дубае

Актриса Анна Хилькевич призналась, что ее сильно накрыло на шоу «Выжить в Дубае»

close
100%
annakhilkevich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Анна Хилькевич на шоу «Выжить в Дубае» выразила свое недовольство поведением футболиста Павла Мамаева, который не захотел занимать второе место в испытании.

«Я усвоила здесь одно правило: не верь никому и ничего не проси — все бесполезно. То, что ты сказал, что не будешь забирать первое место себе, что тебе нужно будет второе место. Ты говорил такое вчера», — возмутилась Хильевич.

В ответ на это спортсмен напомнил, что испытание было парным и он не хотел подставлять своего компаньона — Дарью Александрову, которая из-за проигрыша могла попасть в номинацию на вылет. Хилькевич же считает, что Мамаев все равно мог уступить первенство взамен на обещание, что его команда не проголосует за Александрову в номинации на выбывание из проекта. После этих слов актриса расплакалась, а после объяснила, что причиной ее срыва стало эмоциональное перенапряжение.

«Разрывало меня там сильно. Меня сильно накрыло в этой пустыне. Я была на эмоциональном пределе. Стало сложно вывозить морально», — резюмировала Хилькевич.

Ранее Лещенко вышел на сцену с рэпером Loc-Dog.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях