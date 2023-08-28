«Леди Баг и Супер-Кот» сохранил лидерство в российском прокате

Французский мультфильм «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» сохранил лидерство в российском прокате. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В минувший уикенд мультфильм добавил в кассу еще около 90 млн руб. По сюжету мультфильма во французской школе учатся девочка Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена. Простые школьники, когда городу угрожает опасность, превращаются в супергероев: Маринетт — в Леди Баг, а Адриан — в Супер-кота. Свои суперспособности они хранят в тайне.

На второй строчке оказался боевик с Лиамом Нисоном в главной роли «Заложники» с 40 млн руб. Главный герой «Заложников» обнаруживает бомбу у себя в машине, когда везет детей в школу, и теперь вынужден слушаться инструкций незнакомого человека, чтобы выжить и спасти детей. Покидать транспортное средство ему нельзя.

Новинка проката, отечественный мультфильм «Руслан и Людмила», начал прокат с 35 млн руб.

Ранее в России начали снимать новый фильм о Пушкине с Юрой Борисовым в главной роли.