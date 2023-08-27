Яна Рудковская рассказала о сложном дне для ее семьи

Продюсер Яна Рудковская сообщила в Telegram-канале, что ее муж, фигурист Евгений Плющенко, заболел.

Рудковская отметила, что Плющенко нездоровится почти неделю. Однако, по словам продюсера, 26 августа был «очень сложный день» для их семьи. В это число прошло ледовое шоу «Русские Сезоны», на котором сыну звезд Александру пришлось выступить без отца. Рудковская призналась, что номер ее тронул — она заплакала, «как и многие в зале».

«В такие сложные моменты понимаешь, как важно здоровье близких, и как важно, когда твои дети так поддерживают родителей. Ведь это была детская 100% импровизация за папу», — заключила продюсер.

В июле Рудковская сообщила о съемках ремейка фильма «Три мушкетера». Продюсер призналась, что Д`Артаньяна исполнит ее сын Александр Плющенко, известный под псевдонимом Гном Гномыч. Вместе с ним в проекте снимется дочь Тимати — Алиса Юнусова. Она сыграет юную Миледи.

Также в картине примет участие исполнитель роли Д`Артаньяна в фильме «Д`Артаньян и три мушкетера» Михаил Боярский. Рудковская отметила, что сценарий проекта «очень ностальгический».

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