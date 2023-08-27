Анфиса Чехова развеяла «страшилки» о Париже

Телеведущая Анфиса Чехова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ни разу не сталкивалась с негативным отношением к русским в Европе.

Чехова назвала слухи о ненависти к русским за границей «страшилками».

«За этим прилавком, например, продавец-француз сыплет русскими словами бесплатно подкладывает мне колбасу», — поделилась звезда.

Чехова находится на отдыхе в Париже. Она отметила, в последний раз была в столице Франции шесть лет назад. Звезда проводит лето 2023 года в путешествиях. Чехова уже посетила Армению, Турцию, Бали и Монако.

«Я снова здесь! И так хорошо мне еще никогда не было», — заявила телеведущая.

В августе Чехова рассказала, что хочет уехать из России. Она заявила, что всю жизнь мечтает жить в разных странах.

В июне Чехова опровергла, что прибегала к пластике после похудения. По словам звезды, ей не потребовалась подтяжка лица.

В 2015-м Чехова сообщила, что ей удалось сбросить около 25 кг за два года. Она рассказывала, что практически всю жизнь боролась с лишним весом. Начиная с подросткового возраста она пробовала разные диеты. Потом начала активно заниматься спортом, но эффект от тренировок долго не держался. У актрисы постоянно случались срывы, которые возвращали ее к исходным данным. Позже телеведущей удалось найти свой подход к похудению. Звезда отказалась от мяса, дрожжей и сахара, а также занялась йогой.

Ранее Анна Калашникова вспомнила о почерневших имплантах из Лондона.