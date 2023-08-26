Нюша рассказала, как изменилось ее отношение к Блиновской после скандала с неуплатой налогов

Певица и подруга Елены Блиновской Нюша в интервью каналу «МУЗ-ТВ» заявила, что ее отношения с блогером никак не изменились после скандального дела о неуплате налогов.

«На нас никак эта ситуация не повлияла. Публичные люди больше подвержены скандалам. Помимо успешных ситуаций, есть также испытания, которые приходят. Лена тоже человек, у нее есть свои ошибки по жизни, свой опыт, также отрицательный, который тоже важно получить. Почему должно поменяться мое мнение? Я как друг должна быть рядом в беде, счастье и в горести», — отметила Нюша.

В апреле Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В отношении блогера возбудили уголовное дело, а ее саму обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации денежных средств и имущества в особо крупном размере.

9 августа Пресненский суд Москвы наложил арест на 12 банковских счетов блогерши и создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской. Арест наложен на 54 расчетных счета, половина из них принадлежит мужу Блиновской.

16 августа Московский городской суд оставил под домашним арестом Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов. Мера пресечения продлевалась дважды: в июне и в июле, на данный момент она действует до 26 октября.

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