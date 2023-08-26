Хайди Клум опровергла слухи о своей экстремальной диете

Немецкая супермодель Хайди Клум в беседе с Daily Express назвала «ерундой» слухи о своей экстремальной диете: незадолго до этого в сети появилась информация, что она ест по 900 калорий в день.

«Если бы я потребляла 900 калорий в день, я была бы похожа на зубочистку. Эта информация выходит за рамки безумия. Я просто ненавижу, когда люди так лгут, потому что много людей прочтут это и скажут: «О, она делает это, так что теперь я съем всего 900 калорий», — возмутилась Клум.

Она уточнила, что старается подходить ответственно к распространению информации, которая может негативно повлиять на здоровье людей. Ее партнерша по шоу «Америка ищет таланты» актриса София Вергара поддержала супермодель и добавила, что они с Клум во время съемок иногда перекусывают сэндвичами в гримерке.

«Это неправда, вы можете прийти в наши гримерки и посмотреть, что мы едим обычную еду: сэндвичи и прочее», — сказала Вергара.

При этом сама Клум уточнила, что в вопросах диеты старается не есть после 20:00, а на завтрак обычно ест три яйца пашот вместе с куриным бульоном.

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