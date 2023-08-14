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Звезда «Кухни» ответила, как относится к зависти других актрис

Актриса Ирина Темичева заявила, что старается не замечать зависть артисток

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temicheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Ирина Темичева призналась в беседе с teleprogramma.pro, что старается не замечать зависть других артисток.

Темичева призналась, что актрисы чувствуют негативные эмоции, когда встречаются во время проб на одну роль. По словам звезды, некоторые их сдерживают, а некоторые — нет. Она вспомнила, как у нее случился неприятный инцидент с одной очень известной актрисой. Артистка не назвала имя коллеги.

«Вечером мы с ней веселились и круто проводили время на премьере по случаю выхода одного проекта, а утром встретились на пробах. Ни я, ни она не знали, что будем пробоваться на одну роль. И вот при виде меня она изменилась в лице, вышла за дверь и закричала: «А Темичева здесь что делает?!» Наверное, это просто человеческие слабости. Но я считаю, что зависть разрушает», — поделилась актриса.

Темичева известна по роли Евы в сериале «Кухня». Она также играла в таких проектах, как «Сладкая жизнь», «Ухожу красиво», «Андреевский флаг», «Счастье меня найдет», «В активном поиске», «Краткий курс счастливой жизни», «Нелюбимый мой».

Ранее актриса Людмила Чурсина вспомнила, как отказалась от съемок в Голливуде.

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