Концерт Дианы Арбениной в Сургуте хотят отменить

Общественники из организации «Русская община» по ХМАО в своем Telegram-канале призвали сделать все возможное, чтобы добиться отмены концерта группы «Ночные снайперы» в Сургуте.

«Нужно сделать все, чтобы отменить концерт данного персонажа, и привлечь организаторов, о чем вообще думают люди, да еще и Ледовый Дворец спорта — большой вопрос. Пока наши парни гибнут на фронте, они дают врагам выступать у себя на сцене и зарабатывать деньги», — написали представители «Русской общины».

Один из членов организации уточнил, что смог дозвониться в кассу Ледового Дворца. Мужчина сообщил, что «там людям совсем не стыдно за продажу билетов». Чуть позже в чате появилась информация о том, что «Русская община» планирует с помощью адвоката готовить петицию против проведения мероприятия.

27 июня в Ростове после сообщений об отмене все-таки прошел концерт «Ночных снайперов». Об отмене выступления ранее заявляла депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина, которая направила письма в адрес начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) и директора КСК «Экспресс» с просьбой отменить концерт.

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