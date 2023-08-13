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Алена Водонаева раскритиковала «дредастую» Риту Дакоту за слова о «красивеньких волосиках»

Блогер Алена Водонаева назвала лексикон Риты Дакоты антисексуальным

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Телеграм-канал «VODA»

Блогер Алена Водонаева в своем Telegram-канале сравнила лексион певицы Риты Дакоты с антидотом против секса.

«Волосиков, красивеньких, принцесска». Ну ведь мне все это не слышится? Дредастая жена Рита и ее лексикон. Антидот против секса какой-то», — возмутилась Водонаева.

Она также приложила ролик из соцсетей Дакоты, на котором она спорит с мужем Федором Белогаем о своей прическе. Исполнительница говорит, что хочет снять дреды, чтобы нарастить «красивенькие волосики» и быть похожей на «принцесску».

Рита Дакота и Федор Белогай официально зарегистрировали отношения еще 24 мая 2023 года, пара расписалась в столичном МФЦ, куда приехала на самокатах. Супруги отказались от традиционных нарядов на свадьбу: они надели спортивные костюмы, и невеста дополнила свой образ фатой. Возле центра пару ждали поклонники с цветами, плакатами, шариками и хлопушками, они спели для звезды ее песню «Дети рейва».

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