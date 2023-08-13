Прохор Шаляпин назвал себя и Волочкову святыми изгоями шоу-бизнеса

Певец Прохор Шаляпин в эфире шоу PROЖизнь назвал себя, Никиту Джигурду и Анастасию Волочкову святыми изгоями российского шоу-бизнеса.

«Меня так это удивляет. И главные изгои шоу-бизнеса — я, Джигурда и Волочкова. Мы, мол, самые порочные. Да мы самые святые! Завтра придем к Богу — я, Волочкова и Джигурда — нам сразу откроют ворота в рай!» — заверил Шаляпин.

Певец восхищается балериной, так как Волочкова не пытается казаться кем-то другим. По его мнению, российская эстрада перенасыщена «злыми ведьмами» или мужчинами-артистами, которые ненавидят своих же коллег. Шаляпин убежден, что опытные знаменитости завидуют молодости юных артистов и не хотят уступать им место в шоу-бизнесе.

«Уже получили все награды, спели все песни, а начинают ненавидеть, потому что стареют и хотят быть молодыми. Но это уже дьявольские вещи. Ты не можешь удержать время, ты должен уступать, а никто не хочет», — отметил певец.

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