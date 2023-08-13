Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Прохор Шаляпин назвал себя и Волочкову святыми изгоями шоу-бизнеса

Певец Прохор Шаляпин заявил, что ему с Волочковой сразу откроют врата в рай

close
100%
shalyapin_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Прохор Шаляпин в эфире шоу PROЖизнь назвал себя, Никиту Джигурду и Анастасию Волочкову святыми изгоями российского шоу-бизнеса.

«Меня так это удивляет. И главные изгои шоу-бизнеса — я, Джигурда и Волочкова. Мы, мол, самые порочные. Да мы самые святые! Завтра придем к Богу — я, Волочкова и Джигурда — нам сразу откроют ворота в рай!» — заверил Шаляпин.

Певец восхищается балериной, так как Волочкова не пытается казаться кем-то другим. По его мнению, российская эстрада перенасыщена «злыми ведьмами» или мужчинами-артистами, которые ненавидят своих же коллег. Шаляпин убежден, что опытные знаменитости завидуют молодости юных артистов и не хотят уступать им место в шоу-бизнесе.

«Уже получили все награды, спели все песни, а начинают ненавидеть, потому что стареют и хотят быть молодыми. Но это уже дьявольские вещи. Ты не можешь удержать время, ты должен уступать, а никто не хочет», — отметил певец.

Ранее Дана Борисова вспомнила, как заболела алкоголизмом из-за необходимости «лезть в трусы» к звездам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях