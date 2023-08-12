Режиссер русской версии «Постучись в мою дверь» раскрыл характеры главных героев

Режиссер Всеволод Аравин рассказал в беседе с «Пятым каналом», что главные герои российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» яркие личности.

Аравин назвал персонажей Сашу и Сергея центрами вселенной. По словам режиссера, в проекте покажут столкновение героев и их борьбу за первое место.

«Они оба номер один. Два «номер один» — это нонсенс. И это самое интересное, вот здесь происходят все искры, конфликты, электрические разряды, молнии, гроза и все остальное», — поделился Аравин.

Съемки российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» начались в мае 2023 года. Режиссер картины — Всеволод Аравин. Лиана Гриба исполнит роль главной героини — Саши (Эды Йылдыз в оригинале), а Никита Волков — Сергея (Серкана Болата). Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнил роль антагониста, а Влад Соколовский — друга главного героя.

Игорь Жижикин сыграет отца Сергея. Актер убежден, что шоураннерам удастся создать проект, который будет интересен как поклонникам оригинала, так и новым зрителям.

Ранее стало известно, что звезда русской версии «Постучись в мою дверь» выходит замуж.