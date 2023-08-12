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Звезда «Чебурашки» раскрыла пол будущего ребенка

Актриса Ольга Кузьмина сообщила, что ждет дочь

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Актриса Ольга Кузьмина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее родится дочь.

Кузьмина не назвала примерную дату родов.

11 августа Кузьмина рассказала, что не будет устраивать гедер-пати. На таким мероприятиях будущие родители узнают пол своего будущего ребенка в праздничной обстановке. Обычно это делается с помощью специальных шаров или торта с начинкой цветом, ассоциирующимся с полом малыша (розовый или голубой). На такую вечеринку зовут друзей и родственников. Артистка объяснила, что не хочет превращать свою жизнь в яркое и громкое шоу.

7 июня Кузьмина объявила о беременности. Она ждет ребенка от мужа Евгения Апанасевича. Артистка также воспитывает сына Гордея от экс-супруга Алексея Терещенко.

29 июля Кузьмина поделилась, как познакомилась с Апанасевичем. Их первая встреча произошла в мае 2021 года на съемках шоу «По секрету всему свету» в Белоруссии. Во время съемок проекта Апанасевич всячески ухаживал за артисткой и помогал ей. Кузьмина призналась, что возлюбленный ее очень сильно впечатлил.

После окончания работы Апанасевич и Кузьмина продолжили общение по сети. В один день артистка и шоумен встретились в Москве. По словам актрисы, после этой встречи они поняли, что их общение не должно заканчиваться.

Ранее певица Талышинская рассказала, как проходили ее роды в 39 лет.

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