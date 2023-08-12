Опубликована история группы «Аквариум»

Журналист Александр Кушнир, автор книги «100 магнитоальбомов советского рока», выпустил в издательстве Metamorphoses книгу «Аквариум». Геометрия хаоса» о российской рок-группе «Аквариум». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В книге Кушнир описал историю коллектива от ее основания до конца 1990-х.

«У меня дома лежит огромное количество интервью на кассетах, из которых, к примеру, в «100 магнитоальбомах советского рока» было использовано процентов 8–12. Потом в разгар пандемии я рылся в архивах журнала «Рокси», которые мне подарил Боря Мазин, и нашел в них несметные богатства — рукописные интервью БГ (признан в РФ иностранным агентом) 1983 года с самим собой и многое другое», — объясняет Кушнир свое желание написать книгу.

Обозреватель «Ъ» Игорь Гаврилов предполагает, что книге можно было бы дать подзаголовок «Взгляд в будущее».

«То, что всего 10-15 лет казалось безвозвратно ушедшей фактурой, сегодня, когда герои книги объявлены иноагентами, выглядит логичной перспективой. И цитаты из эссе молодого БГ читаются как материалы на злобу дня», — пишет журналист, приводя в доказательство цитаты из интервью Гребенщикова, вошедших в книгу.

«Страшно, когда тебя в советские времена выгоняют с работы и ты попадаешь в «черный список»... Пока нам на время разрешили играть. Не знаю, насколько долго продлится такой райский период… Думаю, что недолго. Будем играть, пока нас не запретят опять», — говорил, в частности, музыкант.

15 июня лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ. 30 июня Минюст добавил Гребенщикова в список иностранных агентов.

Ранее автограф Маяковского ушел на торгах почти за полмиллиона рублей.