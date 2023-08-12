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Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей»

Актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко умерла на 55-м году жизни

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Кадр из сериала/«Улицы разбитых фонарей -4»

Актриса Белла Ко умерла 10 августа в Москве на 55-м году жизни. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на собственный источник.

В последнее время, по данным источника, актриса боролась с тяжелым заболеванием.

«В квартире на улице Перерва было обнаружено тело 54-летней женщины. Причина смерти — онкология», — уточнил собеседник агентства.

Белла Ко сыграла в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других, фильмах «Обменяйтесь кольцами», «Нелегал» и «Гольфстрим под айсбергом». Была актрисой дубляжа и переводчицей, озвучивала для российского проката мультфильмы «История игрушек», «Суперсемейка», «Тарзан 2: Начало легенды», фильмов «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Крупная рыба», «У холмов есть глаза», «Мой любимый марсианин» и др.

Также стала голосом героев компьютерных игр Call of Duty, Witcher 2 («Ведьмак 2»), Diablo, The last of us.

О дате и времени похорон актрисы не сообщается.

Ранее скончалась исполнительница роли мисс Марпл из фильма «Тайна «Черных дроздов».

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