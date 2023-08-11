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Народного артиста России Ясуловича выписали из больницы

ТАСС: народного артиста Ясуловича выписали из больницы

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сын народного артиста РФ Игоря Ясуловича Алексей сообщил, что его отца выписали из клиники и он чувствует себя лучше. Об этом сообщает ТАСС.

У актера было острое повреждение почек.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что артиста Игоря Ясуловича перевели обратно в реанимацию.

18 июля стало известно, что Ясуловича госпитализировали в Москве. Актер чувствовал себя плохо, однако на протяжении нескольких дней не вызывал «скорую».

Ему сделали две небольшие операции, чтобы вывести жидкость из почек. Затем медики провели более масштабную операцию брюшной полости и дополнительно избавились от жидкости в дыхательных путях Ясуловича. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Однако спустя некоторое время состояние пожилого артиста стабилизировалось.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.

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