Звезда русской версии «Постучись в мою дверь» выходит замуж

grib_liana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Лиана Гриба поделилась роликом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), на котором ее возлюбленный Артем Губин сделал ей предложение.

«Ой котики, у нас тут событие. Отмечаем Темин день рождения, и не только. Я сказала да!» — заявила артистка.

Гриба пока не раскрыла детали и дату свадьбы. Друзья и поклонники поздравили пару в социальных сетях.

«Это чтобы Серкан Болат не увел», — пошутил один из пользователей.

Лиана Гриба исполнит главную героиню Сашу (Эды Йылдыз в оригинале) в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Ее кино-партнером стал Никита Волков. Он сыграет бизнесмена Сергея (Серкана Болата). Съемки картины начались в мае 2023 года.

В проекте также приняли участие артистки Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова, которые сыграют подруг главной героини. Актер Максим Белбородов исполнил роль антагониста, а певец Влад Соколовский — друга главного героя.

Игорь Жижикин сыграет отца Сергея. Актер убежден, что шоураннерам удастся создать проект, который будет интересен как поклонникам оригинала, так и новым зрителям.

Ранее Лиана Гриба рассказала о недопониманиях на съемках «Постучись в мою дверь».