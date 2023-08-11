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Получивший 10-летний срок Tory Lanez отказался признавать вину

Рэпер Tory Lanez заявил, что получил 10-летний срок несправедливо

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Dan Deslover/Rmv/Global Look Press

Канадский рэпер Tory Lanez (настоящее имя Дейстар Петерсон) впервые высказался о 10-летнем сроке, который получил за стрельбу в рэпершу Megan Thee Stallion (настоящее имя Меган Джовон Рут Пит). Об этом он написал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рэпер отказался признавать вину и назвал приговор несправедливым. Он уточнил, что в суде извинялся только за свои слова и личное общение с Меган.

«Ни в какой форме я не приносил извинений за то, за что несправедливо осужден. Я настаиваю: я не прошу прощения за то, чего не делал», — написал он.

9 августа стало известно, что Tory Lanez признали виновным в нападении с применением полуавтоматического огнестрельного оружия, хранении заряженного незарегистрированного оружия в автомобиле, а также использовании подобного огнестрельного оружия с грубой неосторожностью.

Резонансный инцидент с участием Tory Lanez, который ранее не имел серьезных проблем с законом, и Megan Thee Stallion (им приписывали романтические отношения) произошел в июле 2020 года. Тогда музыкант был арестован в Лос-Анджелесе после домашней вечеринки, где произошла ссора, обернувшаяся насилием.

Ранее группа Paramore отменила гастроли из-за серьезной болезни солистки.

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