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Никита Волков рассказал, как совмещает роль матерящегося физрука и Серкана Болата

Актер Никита Волков признался, что ему удается переключаться между проектами

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Алексей Колпаков/ТНТ

Актер Никита Волков, который сыграет главную роль в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», рассказал, как совмещает работу в разных проектах. Об этом пишет «СтарХит».

Сейчас артист снимается в пятом сезоне сериала «Трудные подростки», где играет физрука, которому приходится много материться. По словам Волкова, он не воспринимает съемочную площадку проекта как работу, потому что уже привык к своему персонажу. Он уточнил, что поэтому ему не составляет труда сниматься в нескольких проектах одновременно.

«Мне удается переключаться. Наверное, потому что там персонаж уже найден. Там я очень много ругаюсь матом, а здесь, слава богу, нет. Здесь воспитанный, молодой человек», — отметил Волков.

Съемки российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» начались в мае 2023 года. Лиана Гриба исполнит роль главной героини — Саши (Эды Йылдыз в оригинале), а Никита Волков — Сергея (Серкана Болата). Александра Тулинова, Юлия Серина и Екатерина Шумакова сыграют подруг главной героини, Максим Белбородов исполнил роль антагониста, а Влад Соколовский — друга главного героя.

Ранее директор Алсу ответил на слухи о разводе певицы.

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