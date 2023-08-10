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Верующие не дали опечатать очередные корпуса Киево-Печерской Лавры

Верующие не дали Минкульту Украины опечатать новые корпуса Киево-Печерской Лавры

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Комиссия Министерства культуры Украины попыталась опечатать очередные корпуса Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждается, что верующие не позволили им это сделать. В итоге комиссия покинула монастырь.

В Украинской православной церкви (УПЦ) уже называли не подлежащим исполнению требование Минкульта Украины покинуть Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок. В заявлении канонической УПЦ отмечается, что данное требование является безосновательным наряду с односторонним расторжением договора.

Комиссия украинского Минкульта пришла ранее к выводу, что 79 объектов лавры должны вернуться в государственную собственность.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщал, что на территории заповедника Киево-Печерская лавра будет открыт музей гетмана Мазепы.

До этого суд на Украине признал расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью (УПЦ) законным.

Ранее Лайма Вайкуле объяснила, почему перестала общаться с коллегами из России.

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