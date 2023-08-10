Появились первые снимки Лады Дэнс из больницы

Telegram-канал Mash опубликовал первые фотографии певицы Лады Дэнс после аварии.

По данным СМИ, звезда идет на поправку после ДТП. Сегодня Лада Дэнс впервые с момента аварии, которая произошла 5 августа, смогла самостоятельно поговорить с родными и близкими. Канал сообщает, что сейчас врачи обсуждают косметические процедуры, необходимые для сокрытия последствий инцидента.

Лада Дэнс попала в ДТП с участием трех машин 5 августа на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье, пострадали четыре человека. В экстренных службах сообщили, что певица в момент аварии находилась в автомобиле такси и в результате столкновения получила черепно-мозговую травму. Врачи диагностировали ей внутримозговую гематому, вследствие чего у артистки начались проблемы с речью.

Всего в аварии пострадали четверо: 51-летнего водителя машины Дэнс госпитализировали с переломами ребер и позвонков. В авто находились еще две женщины, одной диагностировали перелом ребра, второй — челюсти. Концертный директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал «Газете.Ru», что исполнительница направит в суд иск против транспортной компании на 12 миллионов рублей.

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