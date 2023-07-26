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Мэтт Дэймон назвал поцелуй со Скарлетт Йоханссон «адом»

Актер Мэтт Дэймон рассказал о неприятных ощущениях во время поцелуя со Скарлетт Йоханссон

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James Devaney/WireImage/AP

Мэтт Дэймон заявил, что поцелуй со Скарлетт Йоханссон был «адом». Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала LADbible, которое он дал вместе со своей коллегой по фильму «Оппенгеймер» Эмили Блант.

По словам актера, во время съемок семейной комедии «Мы купили зоопарк» 2011 года, им с Йоханссон предстояло сняться в нескольких сценах с поцелуями. Артисты ошибочно решили, что съемки этих сцен уже завершены. Йоханссон отправилась пообедать и съела сэндвич с луком.

«Потом нас подзывает режиссер Кэмерон Кроу и говорит, что нужно переснять сцены с поцелуями. И Скарлетт такая: «вот черт, я только что поела лука». Можешь себе представить, какого мне было целоваться с ней в кадре после этого? Это был просто ад», — признался Дэймон.

Актер уточнил, что старался подбодрить коллегу и подшучивал над ней.

«Я ей постоянно говорил между дублями, что запах из ее рта напоминает аромат роз», — смеясь подытожил он.

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