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Сожителя блогера Хилми обвинили в осквернении религии из-за фотошопа с иконой

Против сожителя блогера Хилми Мельникова возбудили уголовное дело за осквернили религии

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Сожителя блогера-трансгендера Хилми Максима Мельникова обвиняют в умышленном публичном осквернении религиозном литературы и предметов религиозного почитания. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Дело по статье 5.26 КоАП РФ против Мельникова возбудила Хамовническая межрайонная прокуратура города Москвы. Это случилось после того, как правоохранители нашли у молодого человека фотографию — Мельников наложил свое изображение на икону.

«Согласно проведенному исследованию, изображение представлено в социально сниженном значении и по смысловому пониманию выражает явное неуважение к обществу, совершенно в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — заявили в прокуратуре.

25 июля сообщалось, что сожителя Хилми задержали в Москве за распространение секс-контента. Мизулина заявила, что Мельникова также подозревают в занятии проституцией.

Блогер и тиктокер Хилми Форкс известен своим эпатажным и нарочито провокационным поведением. Начал свою блогерскую деятельность в 2014 году, выкладывая ролики на YouTube и параллельно ведя блог в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Первую волну популярности получил в 2020 году.

В начале июля Форкса арестовали на 12 суток за мелкое хулиганство после инцидента с дракой в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка». Против него также возбуждено уголовное дело. Поводом стало подозрение в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов.

Ранее сообщалось, что сыну Михаила Ефремова стало лучше.

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