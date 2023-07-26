Балетная труппа Большого театра готовится к масштабным гастролям в Китае

Балетная труппа Большого театра в 2024 году посетит с гастролями Шанхай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова художественного руководителя труппы Большого театра Махара Вазиева.

Он отметил плотные отношения и сотрудничество с китайскими партнерами.

«Мы в следующем году приезжаем в Шанхай. Мы этого хотим, китайская сторона тоже безумно этого хочет. Так что никто нам в этом не может помешать. Ближе к завершению гастролей мы будем обсуждать, когда приедем в следующий раз», – рассказал Вазиев.

25 июля 2023 года российские артисты балета начали гастроли в Пекине, которые продлятся до 30 июля. Они исполнили па-де-де из балетов «Спящая красавица», «Пламя Парижа», «Лебединое озеро» и «Эсмеральда».

Также зрители увидели хореографические миниатюры «Весенние воды» и «Умирающий лебедь», фрагменты из балетов «Ромео и Джульетта», «Спартак» и »Дон Кихот». Выступления прошли в сопровождении симфонического оркестра Национального балета Китая.

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