Илон Маск из-за слова «патриархат» высмеял фильм «Барби»

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск подверг насмешливой критике фильм «Барби» за постоянное использование слова «патриархат». Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на страницу Маска в сети Twitter.

Бизнесмен отметил, что если каждый раз, когда главная героиня фильма произносит слово «патриархат», принимать спиртное, то до окончания картины совершенно точно можно лишиться чувств.

Ранее сообщалось, что если бы Барби из одноименного кинофильма жила в России, она бы тратила в неделю на продукты 1537 рублей. При этом кукольная Барби тратила бы в шесть раз меньше — 251 рубль, — поскольку при росте в 29 см она составляет одну шестую по отношению к «киношной» Барби ростом в 170 см.

Типичный завтрак Барби обходится ей в 128 рублей в масштабах ее мира, или 800 рублей в реальности. А на пирожные со взбитым кремом она бы потратила 123 рубля на свою кукольную порцию или 737 рублей — на стандартную.

До этого сообщалось, что американская комедия «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях за прошедший уикэнд возглавила прокат в России и СНГ. Сборы от просмотра «Барби» составили 95 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп приедет в Россию.