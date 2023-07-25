Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Звезда «Эйфории» Сидни Суини снялась в откровенном БДСМ-образе

Актриса Сидни Суини в откровенном БДСМ-образе снялась для музыкального клипа

close
100%
Molly Dickson/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини снялась в откровенном БДСМ-образе, сообщает PageSix.

Актриса стала главной героиней музыкального видео, название и сюжет которого пока не раскрываются. Съемки ролика проходили 21 июля в Лос-Анджелесе.

Суини предстала перед камерой в провокационном БДСМ-образе, состоящем из кожаного корсета от Versace с заклепками и брюк с вырезами в форме звезд. Дополнили аутфит черные перчатки и чокер. Актриса распустила длинные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

«Не могу дождаться, когда вы, ребята, сможете увидеть наше видео», — написала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) стилистка Суини Молли Диксон, присутствовавшая на съемках.

Ранее Ксения Собчак похвасталась строительством виллы за $150 тысяч.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях