Звезда «Эйфории» Сидни Суини снялась в откровенном БДСМ-образе

Звезда сериала «Эйфория» Сидни Суини снялась в откровенном БДСМ-образе, сообщает PageSix.

Актриса стала главной героиней музыкального видео, название и сюжет которого пока не раскрываются. Съемки ролика проходили 21 июля в Лос-Анджелесе.

Суини предстала перед камерой в провокационном БДСМ-образе, состоящем из кожаного корсета от Versace с заклепками и брюк с вырезами в форме звезд. Дополнили аутфит черные перчатки и чокер. Актриса распустила длинные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на глаза.

«Не могу дождаться, когда вы, ребята, сможете увидеть наше видео», — написала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) стилистка Суини Молли Диксон, присутствовавшая на съемках.

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