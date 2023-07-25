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Солист «Иванушек International» Григорьев-Апполонов вышел из бизнеса

Певец Андрей Григорьев-Апполонов заработал всего 18 тысяч рублей на фудтраке

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Evguenii Matveev/Global Look Press

Певец Андрей Григорьев-Апполонов, которого россияне часто называют Рыжим из группы «Иванушки International», не смог заработать на своем фудтраке. Об этом сообщает Telegram-канал »Звездач».

Ресторан на колесах «Рыжая еда» выручил 8 миллионов рублей на своем продукте, однако прибыль составила всего 18 тысяч рублей в 2022 году.

Григорьев-Апполонов открыл фудтрак в 2021 году, но в 15 июля 2023 решил выйти из бизнеса.

Сам артист сейчас живет в Сочи. Он даже стал прообразом скульптуры «Счастливчик», которую установили в городе в 2019 году.

20 июля Григорьев-Апполонов рассказал, что участники коллектива «Иванушки International» редко ходят вместе на различные шоу. По его словам, у музыкантов просто нет времени на это.

«Приезжаешь с гастролей, у тебя есть один-два дня, и опять куда-то улетаешь. И вот эти два дня хочется отдохнуть, провести время с друзьями…» — признался артист.

Певец уточнил, что сейчас «Иванушки» ходят на подобные шоу только по отдельности, и если «очень попросят».

Ранее сообщалось, что бывшей жене Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) устроили свидание за 7 миллионов рублей.

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