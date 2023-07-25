Выяснилось, что женщины ходят в театры чаще мужчин

В российский театрах рассказали RT о том, какие зрители посещают их спектакли. Оказалось, что большей популярностью учреждения культуры пользуются у женщин старше 35 лет.

В «Ленкоме» добавили, что чаще всего это женщины с высшим образованием. Самые популярные постановки театра — «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Женитьба» и «Вишневый сад».

В то же время пресс-служба Театра сатиры заявила, что к ним обычно ходят люди со средним доходом около 100 тысяч рублей — в основном, работники интеллектуального труда (юристы, врачи и др.). Спектакли «Дядя Жорж», «Арбенин. Маскарад без слов», «Балалайкин и ко», «Невольницы», «Где мы?» пользуются большим спросом.

«За последний сезон, когда в репертуаре появились новые постановки, в театре появились молодые зрители в возрасте 20–25 лет», — подчеркнули в театре.

При этом в РАМТе «женскую» статистику разбавила категория подростков от 10 до 14 лет. В театре заявили, что они ориентируются на семейную аудиторию. Среди хитов оказались такие постановки, как «Алые паруса», «Волна», Зверский детектив», «Манюня» и «Остров сокровищ».

Ранее сообщалось, что российская актриса Лукерья Ильяшенко снялась в спин-оффе «Ходячих мертвецов».