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Инстасамка показала фото работы Хайдарова на фоне критики хирурга

Певица Инстасамка похвалила работу Хайдарова на фоне критики Славы

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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Инстасамка показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) результаты работы пластического хирурга Тимура Хайдарова, которого недавно певица Слава обвинила в непрофессионализме.

«Не первый год я являюсь пациентом Тимура Хайдарова. Теперь уже не только я, но и наша мамуля. Если вы пролистаете карусель, вы увидите потрясающий результат подтяжки лица. Эти ребята знают, что делают, и я еще не раз за жизнь обращусь к Тимуру за операциями: по увеличению груди, после родов, своего мамулика поведу на подтяжку лица», — написала Инстасамка.

Она добавила, что звездный хирург был с ней на связи день и ночь. Хайдаров также поддерживал связь и со свекровью Инстасамки, а также оперативно решал необходимые задачи. Певица заверила, что рекомендовала Хайдарова без зазрения совести многим своим знакомым.

22 июля певица Слава в личном блоге рассказала о результатах пластики и выложила фотографии груди. 43-летней артистке пришлось исправлять результаты подтяжки груди, которую она сделала у Хайдарова. У нее остались большие шрамы и появилась сильная асимметрия.

Ранее стало известно, как тренировались Кены для своих ролей в фильме «Барби».

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